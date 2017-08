»

(Lien direct) Blossom, le one-man band suédois LUSTRE (Black Metal Atmosphérique/Ambient) revient avec un nouvel album, intitulé Still Innocence. Celui-ci paraîtra le 3 novembre via Nordvis et est composé de 5 titres :



1. Dreaded Still

2. Nestle Within

3. Let Go Like Leaves Of Fall

4. Reverence Road

5. Without End



Le single "Nestle Within" avait été mis en ligne en 2015, notamment sur Youtube :