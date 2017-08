»

(Lien direct) SAINT VITUS (Doom Metal) a annulé sa participation au Fall Of Summer 2017. Un remplaçant sera bientôt annoncé. En attendant voici le communiqué publié par le groupe sur Facebook :



"Hello everybody. I must announce that due to an unfortunate internal issue. Saint Vitus will not be able to perform at the Fall of Summer festival in France However the fall euro tour is proceeding as planned Thank you"