(Lien direct) AKERCOCKE (Original progressive Death/Black) vient de dévoiler le trailer annonçant la sortie de son nouvel album. Intitulé Renaissance In Extremis, ce dernier sortira le 25 août via Peaceville Records. Voici le tracklisting :



01. Disappear (YouTube)

02. Unbound By Sin

03. Insentience

04. First To Leave The Funeral

05. Familiar Ghosts

06. A Final Glance Back Before Departing

07. One Chapter Closing For Another To Begin

08. Inner Sanctum

09. A Particularly Cold Sept