(Lien direct) BOTANIST (''Eco-terrorist Black Metal'') sort un nouvel album, composé et enregistré avec le line-up live. Ce dernier est le premier d'une série de réalisations collectives à venir. L'enregistrement et le mastering ont été effectués à The Atomic Garden Recording Studio. C'est Irrwisch qui a réalisé l'artwork ainsi que le layout. Le digital sera disponible le 1er septembre sur la page Bandcamp du groupe ou celle de Avantgarde Music et la version CD (toujours via le même label) le 4 septembre. Le format vinyle, édité par Favonian, paraîtra le 1er septembre et est en précommande sur Bandcamp. Vous pouvez écouter le titre introductif via ce média. La tracklist est la suivante (vinyle exclus) :



I. Praise Azalea, the Adversary

II. The Shape of He to Come

III.The Reconciliation of Nature and Man

IV. And the Earth Throws off Its Oppressors

V. Upon Veltheim’s Throne Shall I Wait

VI. To Join the Continuum



