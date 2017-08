»

(Lien direct) SLAVE ONE (Death Metal, France) vient de dévoiler le premier extrait de son nouvel EP An Abstract and Metaphysical Approach to Deceit qui sortira le 29 septembre chez le label français Dolorem Records. Ce premier titre s'intitule "Tunguska". Retour aux sources qui s'annonce plus brutal avec en guise de bonus, une reprise inattendue pour la formation. Enregistré, mixé et masterisé par Marmelade Production. Artwork réalisé par Headsplit Design. Tracklist :



1 - Tunguska

2 - Through Illuminated Void and Meditative Resonance

3 - Uroboric

4 - Blessings Upon the Throne of Tyranny (Dimmu Borgir Cover)