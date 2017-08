»

(Lien direct) CHAOS MOON (Black Metal), intitulé Eschaton Mémoire, sortira le 17 novembre via Blood Music (CD, vinyle et digital) et Fallen Empire Records (vinyle). C'est Jef Whitehead (Leviathan) qui s'est chargé de l'artwork. L'album est composé de trois longs titres que voici :



The Pillar, The Fall, and The Key

Of Wrath and Forbidden Wisdom

Eschaton Mémoire



Un trailer a été mis en ligne sur Youtube :