»

(Lien direct) BACKTRACK (Hardcore) va sortir le 8 septembre via Bridge Nine Records un EP deux titres disponible sous la forme d'un flexi disc. Celui-ci sera accompagné d'un livret de 32 pages réunissant illustrations, photographies, paroles, histoires... Découvrez ci-dessous un extrait avec le titre "Bad To My World". Les pré-commandes sont d'ors et déjà lancées ici. Voici également le tracklisting :



01. Bad To My World

02. Breaking Loose