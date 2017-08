»

(Lien direct) WITH THE DEAD (Psychedelic Doom Metal). Il s'agit du titre "Isolation" tiré de l'album Love From With The Dead à paraître le 22 septembre sur Rise Above Records.



01. Isolation

02. Egyptian Tomb

03. Reincarnation Of Yesterday

04. Cocaine Phantoms

05. Watching The Ward Go By

06. Anemia

07. CV1