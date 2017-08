»

(Lien direct) QUICKSAND (Post-Hardcore) sera de retour cette année avec un nouvel album intitulé Interiors. Celui-ci sera disponible à compter du 10 novembre via Epitaph Records. Découvrez ci-dessous un premier extrait avec le titre "Illuminant". Voici le tracklisting :



01. Illuminant

02. Under The Screw

03. Warm And Low

04. >

05. Cosmonauts

06. Interiors

07. Hyperion

08. Fire This Time

09. Feels Like A Weight Has Been Lifted

10. >>

11. Sick Mind

12. Normal Love