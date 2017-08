»

(Lien direct) GWAR (Gwar Metal) sera de retour avec son nouvel album The Blood of Gods qui sortira le 20 octobre 2017 via Metal Blade Records. Le tracklisting et un premier extrait sont disponibles ci-dessous :



1. War On Gwar

2. Viking Death Machine

3. El Presidente

4. I'll Be Your Monster

5. Auroch

6. Swarm

7. The Sordid Soliloquy Of Sawborg Destructo

8. Death to Dickie Duncan

9. Crushed By The Cross

10. Fuck This Place

11. Phantom Limb

12. If You Want Blood (You Got It) (AC/DC cover)