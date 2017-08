»

(Lien direct) FALL OF SERAPHS (Death Metal) sortiront leur premier EP, intitulé Destroyer of Worlds, le 9 septembre prochain via Triumph Ov Death. En attendant d'en savoir plus sur cette réalisation, un nouveau titre du groupe, "Sands From Nowhere", est à découvrir sur Youtube (tiré du live donné à La Rochelle le 1er juillet) :