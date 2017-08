»

(Lien direct) CRIPPER (Thrash Metal) est de retour avec un nouvel album intitulé Follow Me : Kill ! qui sortira le 15 septembre via Metal Blade. Le tracklisting et un extrait sont déjà disponibles ci-dessous :



1. Pressure

2. Into The Fire

3. World Coming Down

4. Mother

5. Shoot Or Get Shot

6. Bleeding Red

7. Comatose

8. Pretty Young Thing

9. Running High

10. Menetekel