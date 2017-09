»

(Lien direct) SARKE (Black Thrash) sera de retour le 13 octobre prochaine avec son nouvel album Viige Urh qui sortira via Indie Recordings. Le tracklisting et un premier extrait sont déjà disponibles :



1. Viige Urh

2. Dagger Entombed

3. Age Of Sail

4. Upir

5. Jutul

6. Punishment To Confessions

7. Knifehall

8. Evolution And Fate