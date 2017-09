»

(Lien direct) SAVAGE MASTER (Heavy Metal) (Heavy Metal) sortira un nouvel EP intitulé Creature Of The Flames le vendredi 13 octobre chez Skol Records (CD) et High Roller Records (LP). Il contiendra 4 titres inédits ainsi qu'une reprise de "Death Or Glory" de Holocaust. La pochette est une nouvelle fois signée Chris Moyen. L'extrait "Burning Leather" est en écoute sur YouTube. Une tournée européenne est également prévue au printemps 2018.