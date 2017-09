»

(Lien direct) NECROMANTE (Black Metal) a récemment dévoilé un extrait de son premier album avec le titre "Nekrokosmick Pentagram". The Magickal Presence Of Occult Forces sortira le 6 octobre sur Iron Bonehead Productions.



01. In The Wings Of The Dark Mother (part 1)

02. Secret Eye

03. Nekrokosmick Pentagram

04. Occult Cult

05. Sirius 6

06. A'arab Zaraq

07. Initiation

08. Prelude To Movement...

09. Baphomet Movement (Soundcloud)

10. Enuma Elish