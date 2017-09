»

(Lien direct) ARCH ENEMY (Death Mélodique) a dévoilé un nouvel extrait de son prochain album. Il s'agit du titre "First Day In Hell" en écoute en cliquant ici. Will To Power sortira demain sur Century Media.



01. Set Flame To The Night

02. The Race

03. Blood In The Water

04. The World Is Yours

05. The Eagle Flies Alone

06. Reason To Believe

07. Murder Scene

08. First Day In Hell

09. Saturnine

10. Dreams Of Retribution

11. My Shadow and I

12. A Fight I Must Win