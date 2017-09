»

(Lien direct) Immersion Trench Reverie, c'est le titre que porte le nouvel album des Américains de YELLOW EYES (Black Metal). Ce dernier sortira le 20 octobre (en digital) toujours via Gilead Media. La version CD sera expédiée le 15 octobre et le format vinyle est attendu pour décembre. À noter que l'édition cassette sera réalisé par Sibir Records. "Velvet on the Horns", premier extrait tiré de ce long format, est en écoute sur Bandcamp (page du label et celui du groupe) :



La tracklist est la suivante :



1. Old Alpine Pang

2. Blue as Blue

3. Shrillness in the Heated Grass

4. Velvet on the Horns

5. Immersion Trench Reverie

6. Jubilat