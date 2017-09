»

(Lien direct) STAHLSARG (Black Metal) sortira son nouvel album Mechanisms Of Misanthropy le 31 octobre via Non Serviam Records. Le tracklisting et un premier extrait sont d'ores et déjà disponibles :



1. Raise The Dead

2. Das Fallbeil

3. Blonde Poison

4. Pharmaceutical Frontline

5. Far Beyond The Dragons Teeth

6. Burn and Destroy

7. Hope Lies Frozen

8. A Will To Endure

9. Aerial Night Terrorists

10. In The Lungs Of The Earth