(Lien direct) DECAPITATED (Metal extrême moderne) est actuellement à l'arrêt (et aux arrêts) ! Les membres du groupe ont arrêtés par la police américaine et sont en détention, ils auraient kidnappé une femme dans l'état de Washington, alors qu'ils étaient en pleine tournée avec FALLUJAH et THY ART IS MURDER. Aucune information sur le maintien ou non de leur participation aux dates françaises avec KING PARROT, puis DAGOBA et KREATOR n'a encore filtrée.