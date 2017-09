»

(Lien direct) ANNIHILATOR (Thrash metal) est de retour avec un nouvel album intitulé For The Demented qui sortira le 3 novembre via le label Neverland. Le tracklisting est déjà disponible.



1. Twisted Lobotomy

2. One To Kill

3. For The Demented

4. Pieces of You

5. The Demon You Know

6. Phantom Asylum

7. Altering The Alter

8. The Way

9. Dark

10. Not All There