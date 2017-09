»

(Lien direct) HADES ARCHER (Black/Death Metal) sortira le 13 octobre via Hells Headbangers Records un nouvel album intitulé Temple Of The Impure. Découvrez ci-dessous un extrait avec le titre "Unus Cantus Bestiae".



01. Intro (Ikkibu Ardu)

02. Chaos Teratosis Chimeras

03. The Gods Sold This World For Destruction

04. Circus Of Abominations

05. Sex Sex Sex Perversions

06. Great Moon Tide

07. Hecate Undressed

08. Unus Cantus Bestiae

09. Temple Of The Impure

10. Apollyon's Brightness

11. The World Inheritance

12. Outro (Homodeus Abortunction)



Temple Of The Impure by HADES ARCHER