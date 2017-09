»

(Lien direct) THREAT SIGNAL (Power Metal) sortira son nouvel album Disconnect le 10 novembre via Agonia Records. Le tracklisting et un premier extrait sont déjà disponibles :



1. Elimination Process

2. Nostalgia

3. Walking Alone

4. Exit The Matrix

5. Falling Apart

6. Aura

7. Betrayal

8. To Thine Own Self Be True

9. Dimensions

10. Terminal Madness

11. Eyes Sewn Shut * (Bonus Track - Box Only)