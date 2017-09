»

(Lien direct) SAVAGE ANNIHILATION (Brutal Death) vient de publier un EP spécial baptisé Organe Après Organe. Il réunit des inédits et une cover de SEPULTURA.

Vous pouvez écouter et télécharger (presque) gratuitement l'EP depuis la page Bandcamp du label Xenokorp.



Tracklisting :



1. Organe après organe [from the 2017 album "Quand s'abaisse la croix du blasphème"] 04:04

2. Les catacombes de l'abomination [part I] [from the 2012 album "Cannibalisme, hérésie et autres sauvageries"] 03:33

3. Dépeuplez ce monde de vermines [bonus 2007 demo version] 03:23

4. En état de décomposition [bonus 2007 demo version] 03:46

5. Stronger than Hate [Sepultura cover] [bonus 2007 demo version] 05:31



Organe après organe by SAVAGE ANNIHILATION