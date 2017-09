»

(Lien direct) CODE (Post-rock) sera de retour le 3 novembre prochain avec un EP intitulé Under the Subgleam qui sortira via Apocalyptic Witchcraft Recordings. En attendant un premier extrait prochainement, le tracklisting est déjà disponible :



1. - Toll

2. - Plot Of Skinned Heavens

3. - Pollution Vigil

4. - Cave Soul