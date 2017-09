News » Les news du 18 Septembre 2017 News Les news du 18 Septembre 2017 Rammstein - Code » (Lien direct) RAMMSTEIN (Metal Indus) ! Dans une interview accordée à un webzine espagnol durant le Resurrection Fest en juin dernier, le guitariste Richard Z. Kruspe donne des précisions sur les futurs travaux studio du sextet allemand. Il déclare notamment que le travail de composition est très complexe et nécessite l'entente de tous les membres, qu'il y aura probablement un nouvel album et que ce sera certainement le dernier....



L'intégralité de l'interview est en vidéo ci-dessous (en anglais sous-titré espagnol!), si vous ne comprenez ni l'un ni l'autre, le mag Hard Force en a fait une petite synthèse en français, qui se lit ici.





» (Lien direct) CODE (Post-rock) sera de retour le 3 novembre prochain avec un EP intitulé Under the Subgleam qui sortira via Apocalyptic Witchcraft Recordings. En attendant un premier extrait prochainement, le tracklisting est déjà disponible :



1. - Toll

2. - Plot Of Skinned Heavens

3. - Pollution Vigil

4. - Cave Soul

Destruction - Savage Annihilation - Hanging Garden - Samael

