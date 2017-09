»

(Lien direct) CANNIBAL CORPSE (Death metal) vient de dévoiler le premier extrait de son nouvel album. Il s'agit du titre "Code Of The Slashers" en écoute ci-dessous. Red Before Black sortira le 3 novembre sur Metal Blade Records.



01. Only One Will Die

02. Red Before Black

03. Code Of The Slashers

04. Shedding My Human Skin

05. Remaimed

06. Firestorm Vengeance

07. Heads Shoveled Off

08. Corpus Delicti

09. Scavenger Consuming Death

10. In The Midst Of Ruin

11. Destroyed Without A Trace

12. Hideous Ichor



Red Before Black by Cannibal Corpse