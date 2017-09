»

(Lien direct) IRON MAIDEN (NWOBHM) sortira un album live de sa dernière tournée en date. Intitulé The Book Of Souls : Live Chapter il sortira le 17 novembre via Parlophone Records/Warner Music. Un premier extrait et le tracklisting sont visibles ci-dessous :



1. If Eternity Should Fail (Sydney, Australia)

2. Speed Of Light (Cape Town, South Africa)

3. Wrathchild (Dublin, Ireland)

4. Children Of The Damned (Montreal, Canada)

5. Death Or Glory (Wroclaw, Poland)

6. The Red And The Black (Tokyo, Japan)

7. The Trooper (San Salvador, El Salvador)

8. Powerslave (Trieste, Italy)

9. The Great Unknown (Newcastle, UK)

--------------------------------------------------------------

1. The Book Of Souls (Donington, UK)

2. Fear Of The Dark (Fortaleza, Brazil)

3. Iron Maiden (Buenos Aires, Argentina)

4. Number Of The Beast (Wacken, Germany)

5. Blood Brothers (Donington, UK)

6. Wasted Years (Rio de Janeiro, Brazil)