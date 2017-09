»

(Lien direct) MITHRIDATIC (Death/Black) sortira son premier album live le 19 janvier 2018 via Xenokorp. Intitulé He Who Lie Underneath il a été enregistré dans leur fief de Saint-Etienne et sera disponible en format audio et vidéo. Le tracklisting est le suivant :



1. The Supply…

2. …For Terror and the Crowd

3. Miserable Miracle

4. Hunting Fever

5. Dispense the Adulterated

6. Abraxas

7. Hell Compasses Points

8. Oxydized Trigger Sabotage

9. I Will Harm