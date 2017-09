»

(Lien direct) TARJA (Metal Symphonique Pompeux) sortira le 17 novembre via Ear Music un album de chants de noël intitulé From Spirits And Ghosts (Score For A Dark Christmas). En attendant du son, le tracklisting est déjà disponible :



1. O Come, O Come, Emmanuel

2. Together

3. We Three Kings

4. Deck the Halls

5. Pie Jesu

6. Amazing Grace

7. O Tannenbaum

8. Have Yourself A Merry Little Christmas

9. God Rest Ye Merry Gentlemen

10. Feliz Navidad

11. What Child Is This

12. We Wish You a Merry Christmas