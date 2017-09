»

(Lien direct) JAG PANZER (Heavy/Power) a mis en ligne une "lyric video" pour le morceau "Fire Of Our Spirit". Le nouvel opus des Américains, The Deviant Chord, sort le 29 septembre. Tracklist:



01. Born Of The Flame 4:00

02. Far Beyond All Fear 3:49

03. The Deviant Chord 5:37

04. Blacklist 4:19

05. Foggy Dew 3:20

06. Divine Intervention 3:30

07. Long Awaited Kiss 6:16

08. Salacious Behavior 4:07

09. Fire Of Our Spirit 4:37

10. Dare 5:17