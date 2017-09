»

(Lien direct) DESOLATE SHRINE (Death Metal) sortira son nouveau full-length Deliverance from the Godless Void le 10 novembre chez Dark Descent Records. Le titre d'ouverture est disponible à l'écoute ci-dessous. Les détails:



1. The Primordial One

2. Lord of the Three Realms

3. Unmask the Face of False

4. The Waters of Man

5. The Graeae

6. Demonic Evocation Prayer

7. The Silent Star

8. ...of Hell