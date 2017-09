»

(Lien direct) ANNIHILATOR (Thrash Metal) qui s'intulera For The Demented. Il est annoncé pour le 3 novembre via Neverland Music et devrait amorcer un retour aux sources des plus albums et plus agressif. En attendant un extrait, le tracklisting est déjà disponible :



1. Twisted Lobotomy

2. One To Kill

3. For The Demented

4. Pieces Of You

5. The Demon You Know

6. Phantom Asylum

7. Altering The Altar

8. The Way

9. Dark

10. Not All There