(Lien direct) RUNESPELL (Black Metal) intitulé Unhallowed Blood Oath est disponible intégralement en streaming ci-dessous. Ce dernier sort aujourd'hui via Iron Bonehead Productions. Voici le tracklisting :



01. Oblivion Winds

02. Bloodlust & Vengeance

03. As Old Gates Unfurl...

04. Heaven In Blood

05. White Death's Wings

06. All Thrones Perish

07. And Wolves Guide Me Home



Runespell - Unhallowed Blood Oath by Iron Bonehead Productions