(Lien direct) STALKER (Speed Metal) viennent de signer sur Napalm Records pour la sortie le 17 novembre de leur premier album intitulé Shadow Of The Sword. Voici le tracklisting ainsi qu'un premier extrait avec le titre "Total Annihilation" :



01. Total Annihilation

02. The Mutilator

03. Path Of Destruction

04. Shadow Of The Sword

05. Satanic Panic

06. Shocked To Death

07. Demon Dawn

08. Master Of Mayhem

09. Evil Dead

10. Steel God