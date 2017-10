»

(Lien direct) BLACK LABEL SOCIETY (Southern/Groove Metal) va sortir son nouvel album Grimmest Hits le 18 janvier prochain via eOne Music. Le tracklisting et un premier extrait sont visibles ci-dessous :



01. Trampled Down Below

02. Seasons Of Falter

03. The Betrayal

04. All That Once Shined

05. The Only Words

06. Room Of Nightmares

07. A Love Unreal

08. Disbelief

09. The Day That Heaven Had Gone Away

10. Illusions Of Peace

11. Bury Your Sorrow

12. Nothing Left To Say