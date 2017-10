»

(Lien direct) THE BLACK DAHLIA MURDER (Death/Thrash Mélodique) propose encore un nouvel extrait avec le titre "Kings Of The Nightworld" en écoute ci-dessous. Nightbringers sort demain sur Metal Blade Records.



01. Widowmaker

02. Of God And Serpent, Of Spectre And Snake

03. Matriarch (Bandcamp)

04. Nightbringers (YouTube)

05. Jars

06. Kings Of The Nightworld

07. Catacomb Hecatomb

80. As Good As Dead

09. The Lonely Deceased