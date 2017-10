»

WITCHERY (Thrash Metal) sera de retour le 10 novembre prochain avec un nouvel album intitulé I Am Legion qui sortira via Century Media. Le tracklisting et un extrait sont disponibles ci-dessous :



1. Legion

2. True North

3. Welcome, Night

4. Of Blackened Wing

5. Dry Bones

6. Amun-Ra

7. Seraphic Terror

8. A Faustian Deal

9. An Unexpected Guest

10. Great Northern Plague

11. The Alchemist

12. Ragnarök

13. Apex Ghoul