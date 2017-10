»

(Lien direct) BACKTRACK (Hardcore) sortiront leur nouvel album intitulé Bad To My World le 17 novembre sur Bridge Nine Records. Découvrez ci-dessous un deuxième extrait avec le clip de "Sanity" :



01. War

02. One With You

03. Bad To My World (YouTube)

04. The Deep Is Calling

05. Dead At The Core

06. Cold-Blooded

07. Gutted

08. Crooks Die Slow

09. Never-Ending Web

10. Sanity