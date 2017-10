»

(Lien direct) BEITHÍOCH (Black/Death Metal) a récemment dévoilé un extrait de son nouveau EP intitulé Storms Of War à paraître le 12 octobre sur Hi Arc Tow Records. Il s'agit du titre ""The Jaws Of Death" en écoute ci-dessous.



01. Morrígan

02. The Jaws Of Death

03. Funeral Pyre

04. Dornán Talaimh