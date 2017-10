»

(Lien direct) NAZGHOR (Black Metal) sortira demain via Non Serviam Records. Il a pour titre Infernal Aphorism et vous pouvez l'écouter en intégralité ci-dessous.



01. Opus Profanus

02. Malignant Possession

03. Decretion At Eschaton

04. The Darkness Of Eternity

05. Deathless Serpent

06. Rite Of Repugnant Fury

07. Ephemeral Hunger

08. Spawns Of All Evil

09. Absence Of Light

10. Infernal Aphorism