(Lien direct) RAM (Heavy Metal) intitulé Rod sortira le 3 novembre sur Metal Blade Records. Découvrez ci-dessous un nouvel extrait avec la vidéo de "On Wings Of No Return" disponible ci-dessous.



01. Declaration Of Independence

02. On Wings Of No Return

03. Gulag

04. A Throne At Midnight

05. Ramrod The Destroyer, Pt. 1: Anno Infinitus

06. Ramrod The Destroyer, Pt. 2: Ignitor

07. Ramrod The Destroyer, Pt. 3: The Cease To Be

08. Ramrod The Destroyer, Pt. 4: Voices Of Death

09. Ramrod The Destroyer, Pt. 5: Incinerating Storms

10. Ramrod The Destroyer, Pt. 6: Ashes