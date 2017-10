»

(Lien direct) ANVIL (Heavy Metal) sera de retour le 19 janvier prochain avec son nouvel album Pounding The Pavement qui sortira via SPV / Steamhammer. Le tracklisting est déjà disponible :



1. Bitch In The Box

2. Ego

3. Doing What I Want

4. Smash Your Face

5. Pounding The Pavement

6. Rock That Shit

7. Let It Go

8. Nanook Of The North

9. Black Smoke

10. World Of Tomorrow

11. Warming Up

12. Don´t Tell Me (bonus track)