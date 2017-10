»

(Lien direct) BAIN DE SANG (Grindcore/Powerviolence avec dex-Blockheads et Comity) reprend du service en octobre après quasi un an de silence radio avec une grosse actualité:



* Un changement de line-up, avec un nouveau bassiste (également dans Grist) et l’ajout d’un deuxième guitariste (ex-Aenima / ex-Sophy Major)

* Une mini-tournée / France / Suisse / Allemagne / dont des dates avec Gadget, Noothgrush, et Attack of The Mad Axeman, avec Thomas aka Blastvum (Ritualization, Merrimack) qui officiera aux fûts en invité spécial pour l’occasion. Un footage vidéo circule sous le manteau de ce line-up éphémère sur YouTube.

* Passage en prévision au studio Ste-Marthe chez Francis Caste pour deux 7” à sortir début 2018.

* Un nouveau batteur en cours de recrutement - plus de dates à venir dès décembre 2017



Les prochaines dates du combo parisien:



22 oct 2017 : Paris - St-Ouen (FR) / Le Piccolo, avec Noothgrush (USA), Chaos E.T. Sexual et NKRT

25 oct 2017 : Nancy / The Riveter (FR), avec Soulground (DE), Pessimists et Useless People

26 oct 2017 : Zurich / Dynamo (CH), avec Gadget (SE), Implore (DE) et Oral Fistfuck

27 oct 2017 : Frankfurt/M / Johann (DE), avec Attack Of The Mad Axeman (DE)

28 oct 2017 : Rupt/M / TBA (FR), avec Attack Of The Mad Axeman (DE), Dead Shall Rise et People Talk