(Lien direct) MORSE (Noise Hardcore) sortiront leur second album, intitulé Pathetic Mankind, le 24 novembre via Head Records (CD, vinyle et digital). Ce long format a été enregistré par Amaury Sauvé (Plebeian Grandstand, Birds In Row). C'est Serge Morattel (Knut, Year Of No Light) qui s'est chargé du mastering. Composé de 11 titres, deux ("Corrupted Senses" et "Choked") sont d'ores et déjà en écoute sur la page Bandcamp du label. Pour les précommandes, cela se passe à cette adresse. La tracklist est la suivante :



1. Corrupted Senses

2. Lies and Greed

3. Feeding The Ignorance

4. Unstoppable Fire

5. Filthy …

6. Black Sun

7. Pathetic Mankind

8. ... Bliss

9. The Praise Of The Empty

10. Choked

11. Sapped By Illness



Pathetic Mankind by Morse



À noter que le groupe sera en tournée au mois de décembre :



05/12/17 @ Le Voïd - BORDEAUX (33) w/ Flying Eyes

06/12/17 @ Les Passagers Du Zinc- BESANCON (25)

07/12/17 @ L'Usine - GENEVE (ch) w/ Nesseria

08/12/17 @ La Zone - LIEGE (be) w/ Ultraphallus & Necrodancer

09/12/17 @ Espace B PARIS - (75) w/ Necrodancer

10/12/17 @ TBA - LILLE

11/12/17 @ Accueil - Froid AMIENS (80)

13/12/17 @ Le Terminus - RENNES (35)

14/12/17 @ 3 Pièces - ROUEN (76) w/ Pilori

15/12/17 @ The Black Sheep - MONTPELLIER (34)

16/12/17 @ Le Celtic Pub - TARBES (65)

17/12/17 @ Cave à Rock - TOULOUSE (31)