(Lien direct) SORCERER (Epic Doom) vient de dévoiler un nouvel extrait de son prochain album à travers une lyric video disponible ci-dessous. Il s'agit du titre "The Devils Incubus". The Crowning Of The Fire King sortira le 20 octobre sur Metal Blade Records.



01. Sirens

02. Ship Of Doom

03. Abandoned By The Gods

04. The Devils Incubus

05. Nattvaka

06. Crimson Cross

07. The Crowning Of The Fire King

08. Unbearable Sorrow