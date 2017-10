»

(Lien direct) OZ (Heavy Metal) vient de dévoiler un nouvel extrait de son prochain album intitulé Transition State à paraître aujourd'hui via AFM Records. Il s'agit du titre "Restless".



01. Bone Crusher

02. Restless

03. Heart Of A Beast

04. Drag You To Hell

05. Whore Of Babylon (Bonus Track)

06. The Witch

07. In A Shadow Of A Shotgun

08. Never Close Your Eyes

09. The Mountain

10. Demonized

11. We'll Never Die

12. Sister Red (Bonus Track)

13. Midnight Screams (Bonus Track)