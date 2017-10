»

(Lien direct) VREID (Black 'n' roll mélodique) sortira sous la bannière de Season Of Mist. Le groupe a en effet annoncé avoir rejoint le label par un communiqué publié sa page Facebook :



"We are extremly satisfied to announce that we have signed a deal with Season of Mist. We will soon start the recording of our 8th album, and it will be out in first half of 2018. The march continues..."