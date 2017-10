»

(Lien direct) DOWN AMONG THE DEAD MEN (Death Metal) vient de signer sur Transcending Obscurity Records. Le groupe sortira son nouvel album intitulé ...And You Will Obey Me début 2018. Voici le tracklisting :



01. Destroy The Infinite

02. Axis Of Insanity

03. …And You Will Obey Me

04. The End Of Time

05. Omega

06. House Of Blue Fire

07. The Age Of Steel

08. Eye Of Harmony

09. Darkness Of Glass

10. Panopticon