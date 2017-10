»

(Lien direct) LEEWAY (Hardcore / Crossover) intitulé Open Mouth Kiss sont la réédition LP sera disponible au mois de décembre. La version CD est quant à elle déjà disponible et voici le tracklisting :



01. Foot The Bill

02. Hornet's Nest

03. Product

04. Jock Hop Show

05. Compromise

06. Manufabricate

07. State

08. The Old Man Of Sorrows

09. I Believe

10. Comes Back To Haunt

11. Novena

12. Civilization's Dying (Bonus Track)

13. Last Of The Infamous International Playboys (Bonus Track)