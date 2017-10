»

(Lien direct) KREMLIN (Death Metal) sortira son 1er full-length Decimation of the Elites le 24 novembre via Godz ov War Productions. Tracklist:



1. Nuke Them (13 Families)

2. At War

3. Kremlin

4. Decimation of the Elites

5. Exterminate the Shapeshifters

6. Babylon's Regime

7. Flat Earth

8. Under Hypnosis

9. Devilution